“最後一公里”　保障民生用電“不斷檔”

中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，受高溫天氣影響，多地用電負荷同比增長超10%，部分城市電網負荷創歷史新高。記者聯繫了近百家能源生產和運輸企業，瞭解目前關於高溫生產和保供的具體情況。



在內蒙古赤峰市的元寶山露天煤礦，記者看到上百台設備正開足馬力生產，全力備戰迎峰度夏。煤礦通過應用電鏟遠程操控與礦卡無人駕駛協同作業技術，減少了現場作業人員數量。



國家能源集團平莊煤業元寶山露天煤礦礦長 秦建民：6月份以來，煤炭日均產量超2萬噸，達到穩產高產、安全高效的目標。



在山西大同市塔山煤礦，硬岩掘進機以每天20多米的速度向前推進，最大程度釋放產能。



晉能控股煤業集團塔山煤礦生產技術部 吳芸：生產班可以由原來的每班18人精減至12人，檢修班可以精減至11人，實現了減人提效，提高掘進效率、降低勞動強度的目的。



中國電力企業聯合會數據顯示，截至2025年6月5日，納入中電聯燃料統計的燃煤電廠煤炭庫存超過1.2億噸，較去年同期增加112萬噸，庫存可用天數30.5天，較上年同期提高1.6天。



中國電力企業聯合會統計與數據中心主任 侯文捷：加強對電煤消耗及儲備的監測預警和研判分析，及時掌握電煤庫存、使用及運輸的情況，保障發電企業在迎峰度夏關鍵時期頂得上、發得出。



科學調度 護航電煤入廠“最後一公里”



能源保供離不開運輸線的暢通。在高溫天氣下，能源企業科學調度、動態優化運力，確保煤炭運輸通道安全暢通。



在甘肅，150餘輛運煤車穿梭在幹線公路，將煤炭送往川渝、河南、安徽等地的燃煤電廠。