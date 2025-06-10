一個外國人寫給大理的“在地情書”

中評社北京6月10日電／據大公報報導，“老地、老伴、老友，便是人生至寶。”Jason用這句白族諺語來詮釋他對大理的眷戀。



2005年，他與妻子CC來到大理度蜜月，意外“淪陷”於這片土地。從此，他們扎根這裡近二十年。而Jason更以一部《大理外傳》，為大理寫下了一封獨特的“在地情書”。



十年速寫煉成 “風物史詩”



初到大理，處處都是新鮮。身為插畫師的Jason每日穿行於古城街巷，用彩鉛與水彩勾勒煙火人間：菜場裡吆喝的攤販、火把節上狂舞的白族青年、蒼山溪穀中撈蝌蚪的孩童……這些鮮活場景都被他一一捕捉。



即便中文並非母語，Jason仍堅持用中文創作。《大理外傳》內容豐富，從歷史傳說、名勝古蹟，到民風習俗、民生日常均有涉及。他將大理劃分為古城、蒼山、洱海、喜洲、下關等章節，以白族對聯“下關風吹上關花，洱海月照蒼山雪”，生動拆解大理“風花雪月”之美。書中也不乏美食紀錄，他對大理臭豆腐情有獨鐘，幽默調侃其為“長了胡子的食物”，卻又盛贊這是“大理美食的璀璨明珠”。



十年積累的速寫，最終凝聚成《大理外傳》中204頁的市井浪漫。書成之後，一位白族阿媽指著書中烤餌塊的畫面哽咽道：“這是我年輕時趕集的日子。”這讓Jason倍感欣慰，他始終認為“本地朋友讀得懂，才對得起大理”。這部作品不僅是他“想用中文寫點自己東西”夢想的實現，更承載著他對中國深深的感恩，正是這片土地，讓他的夢想得以綻放。



憧憬未來，Jason說自己現在非常喜愛中國，期待著自己能回到大理，繼續寫書、畫畫，妻子和孩子向往去歐洲自駕，“這都是非常美好的事情，我想我們會一一實現它。”＼大公報記者譚旻煦