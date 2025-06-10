“驗瓜師”火了，你“吃瓜”了嗎？

中評社北京6月10日電／據人民日報報導報導，正值夏日，旺盛的“吃瓜”需求帶火了一項新職業——只需拍一拍，3秒就能挑出你想要的“夢中情瓜”，“驗瓜師”這個職業最近衝上熱搜，引發網友熱議。



近年來，中國水果產地大型專業市場日益活躍，熟度、甜度和口感等一系列可量化指標成為消費者購買水果的重要依據。伴隨著初級農產品的分級分類，“驗瓜師”這一職業走進大眾視野。



這一職業怎麼幹？消費者怎麼看？記者跟隨驗瓜師去體驗。



“精準拍出七成半到八成熟的瓜”



早上7點，在貨車的喇叭聲中，一箱箱西瓜正在瓜棚中過秤準備出貨，這些西瓜都是剛剛從瓜園裡摘下的。半人高的西瓜堆前，一個臉頰紅撲撲、額頭上還掛著汗珠的高個子姑娘張靈慧開始了一天的工作。



1998年出生的張靈慧來自河北邯鄲，前幾年她來到北京龐各莊，工作就是篩選出合格的西瓜。普通消費者難以分辨好壞，她看一眼或聽一下，就能知道是不是可口的好瓜。



“每個瓜的聲音都不一樣。”張靈慧聊起西瓜來如數家珍，“生瓜皮硬沒彈性，彈得手指頭疼；熟過頭的瓜聲音悶，這種瓜切開後，往往瓜肉出了裂縫，放兩天就會變質，不符合銷售要求。我們要精準拍出七成半到八成熟的瓜，多半成都不行，因為熟過頭的瓜消費者買回家很容易就爛掉了。”這幾天，合作社到了出瓜的高峰期。“訂貨量大的時候，我們每天需要拍上萬個瓜。”張靈慧說。



像張靈慧這樣的職業驗瓜師並不少。來自河南省商丘市夏邑縣的孫紅凱說，驗瓜並不是簡單的“拍一拍”，需要豐富的經驗和系統的技術。“我們得提前掌握不同品種、不同產地西瓜的特點，然後通過‘一看二拍三感受’的方法來判斷西瓜的品質。”他解釋道，“一看”是觀察瓜蒂、紋路和底部顔色——瓜蒂卷曲、紋路擴散、底部發黃的西瓜通常成熟度更高；“二拍”是聽聲音，熟瓜會發出清脆的“嘭嘭”聲，而生瓜則像拍石頭一樣沉悶；“三感受”是通過拍擊時的手感判斷，熟瓜會傳遞輕微的酥麻感，類似拍皮蛋的觸感。