如何促進人才供需精準對接？

中評社北京6月10日電／據人民日報報導，高校畢業生是黨和國家寶貴的人才資源，其就業創業工作牽動千家萬戶。《教育強國建設規劃綱要（2024—2035年）》明確，“加快構建高校畢業生高質量就業服務體系，促進高校畢業生高質量充分就業。”



隨著高校畢業生規模持續增長，促進人才供需精準對接，成為當前就業工作的關鍵。今年以來，教育部會同有關部門綜合施策，持續拓寬就業渠道，加快提升畢業生就業能力，促進2025屆高校畢業生高質量充分就業。



——政策擴崗，全力以赴挖潛就業渠道。



4月，教育部會同人力資源社會保障部、財政部印發《關於做好2025年高校畢業生等青年就業工作的通知》，綜合運用財稅、金融、社會保障等政策，多措並舉激發經營主體吸納高校畢業生就業的積極性。支持地方推出增量政策舉措。



政策引導下，浙江推出重點行業就業補貼，如高校畢業生到養老服務、家政服務和現代農業企業就業，可在3年內每年申領1萬元的就業崗位補貼等；貴州依托重點推進建設工程項目力爭創造就業崗位4萬個；北京市昌平區制定實施重點產業企業規模招用補貼。



——強化對接，千方百計提升招聘實效。



堅持“走出去”“請進來”雙向發力。深入開展高校書記校長“訪企拓崗行動”，主動對接經濟大省和地方“兩重”“兩新”建設，挖掘就業崗位。持續推動二級學院以學科專業點為單位精準訪企拓崗，促進供需有效適配。截至6月6日，全國2575所高校走訪用人單位46.2萬家，拓展崗位471.8萬個。持續實施“萬企進校園計劃”，加大中小企業、民營企業進校招聘力度。今年以來，各地各高校已開展線下招聘活動17.9萬場。



與此同時，加強與經濟大省、就業大省合作，著力建設一批行業性、區域性就業大市場。在京津冀、長三角、成渝地區等地，聯合行業部門和地方開展區域性“千校萬企供需對接會”和行業性“千行萬業系列招聘會”12場，直接提供崗位超35萬個。