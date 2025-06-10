深化產業融合　賦能經濟社會高質量發展

中評社北京6月10日電／據人民日報報導，建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，是構築國家競爭新優勢的有力支撐。交通銀行以數字化新交行建設作為戰略推進重要突破口之一，推動高質量發展向深向實。



全力支持實體經濟發展。以數字技術驅動產品創新、服務升級，為實體經濟提供更便利、精準的金融支持。做強做優科技金融，創新“1＋N”科技型企業評價模型，打造“科創易貸”產品線，提升“股貸債租托”綜合服務能力；做深做廣普惠金融，打造惠商貸、惠農貸等標準產品和“家居惠貸”“鏈享惠貸”等純信用場景產品，創新“主動授信、精準觸達”的服務模式，更好滿足小微企業主和個體工商戶融資需求。



用心服務百姓美好生活。綜合運用數智化手段，推出“交銀惠貸”品牌，傳達金融惠民理念；推出“惠民就醫”“地鐵閃付過閘”等便民產品，著力滿足民生所需。強化政務服務“引進來”和“走出去”，積極參與數字雄安、“電子圍網”建設；全力推廣“交政通”，將2100餘項政務事項嵌入網點自助終端，打通政務服務“最後一公里”。響應國家提振消費專項行動，推出消費滿減、數幣紅包等活動，進一步激發消費活力。



夯實數字化發展根基。多地多中心架構體系逐步成型，算力大幅增長，關鍵業務自主可控進一步增強，數據服務體系、人工智能“1＋1＋N”體系、三大業務中台持續完善。築牢網絡、數據、系統和供應鏈安全底線，加強數字化風控，探尋風險、成本、業務發展新平衡下的最優解。



創新智能產品 發展數智產業



中國中車股份有限公司黨委常委、副總裁 劉可安



中國中車是全球規模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商，也是我國清潔能源裝備重要骨幹企業，構建了軌道交通裝備和清潔能源裝備“雙賽道雙集群”的產業發展格局。



中國中車緊密結合裝備製造業特點和自身優勢，系統謀劃了人工智能行動藍圖，圍繞打造智能產品、建設智慧企業和發展數智產業，構建了中車“斫輪”行業大模型體系和“MaaS”智算服務平台，以“AI＋裝備製造業”探索高質量發展之路。



加速產品智能化升級。中車全力推進“AI＋高端裝備”，打造智能高鐵、智能電動大巴、智能風機、智慧儲能等一系列智能裝備。對高速動車組在行車、服務、運維等方面進行智能化升級，顯著提升了裝備數智化水平和旅客出行體驗。