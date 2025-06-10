英國插畫師“畫”解漢字　妙趣橫生

左圖：《漢字博物館》第26頁以“兔”字起頭，解讀了“冤枉”、“逃逸”、“一勞永逸”等字詞、“兔子不吃窩邊草”的俗語以及“嫦娥奔月”的故事。右圖：Jason抱著兔子，給大家講解《漢字博物館》裡“兔”字的相關內容。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月10日電／據大公報報導，“昆明有個老外，用自己編寫的書給大家講漢字，太有趣了！”“起猛了，居然看到一個外國人在教漢字！”……在社交平台上，網友們對這位老外和他的書充滿好奇，紛紛關注點贊。可能這位旅居中國25年的英國插畫師Jason Pym（萬哲生）本人也沒有想到，自己為了幫助兒子學習漢字畫的手稿，竟然成為熱門書籍，還一舉獲得了“冰心兒童圖書獎”。Jason謙虛地說：“中國文化和中國文字博大精深，越是學習越是研究，越發覺得它深不可測，奇妙無比，一輩子我都學不完”。＼大公報記者 譚旻煦



在昆明湖畔之夢小區裡的“漢字博物館”，Jason Pym拿出紅色封面的《漢字博物館》一書。封面上，身著古代官服的鹿兒、紮著發髻手握寶劍的將軍、站在象形字前的龍、貓、雞一起穿梭在“漢字博物館”裡，畫面生動有趣，瞬間吸引了讀者的眼球。



“我來給你們講一個字吧”，Jason用流利的普通話說道。《漢字博物館》收錄了25個漢字，第26頁講的是“兔”字。翻開書頁，映入眼簾的是楷體和甲骨文、金文、小篆的“兔”字。“你們看我的兔子，被籠子關起來了”，Jason從籠子裡抱出了他的兔子。“兔子沒有做錯事，可牠被關起來了，所以牠很冤。冤字上面那個禿寶蓋，就是關住兔子的籠子。”順著書頁上的圖和Jason的指引，大家自然地瞭解了“冤枉”、“逃逸”、“一勞永逸”等這些從“兔”字出發延伸出的字詞、“兔子不吃窩邊草”的俗語，以及“嫦娥奔月”的故事。“漢字的知識以另一種方式進入了腦子。”聽眾李女士竪起大拇指。



工程師父親是文言文狂熱粉絲



“─開始我就是為了幫助兒子小龍更好地學習漢字”，Jason說，“我教小龍時，會用到紙和水彩筆，我喜歡談論和學習漢字的起源與演變，這使我和小龍都有很大收穫”，父子倆邊說邊畫邊研究，積累的手稿就是《漢字博物館》的雛形。



Jason對漢字之所以如此喜愛，源於他工程師父親的耳濡目染。“我父親是一個文言文的狂熱粉絲，他把家裡的一切都貼上中文標簽：抽屜、瓶子、椅子、窗簾，甚至是家裡養的貓、狗。”Jason說，他印象中，自己家墻上的海報都是漢字的部首，還有中國畫，更“瘋狂”的是，打麻將居然是他們家周末固定的娛樂活動。