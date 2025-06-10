台青年赴渝　“因一部劇愛上一座城”

圖：大陸古裝劇《藏海傳》受到台灣觀眾歡迎。＼網上圖片（圖片來源：大公網） 中評社北京6月10日電／據大公報報導，大陸古裝權謀劇《藏海傳》最近火到了台灣。“2025必追劇”、“收視登頂”……連日來，台媒多番報導，關注劇中演員的表現，還科普劇中的中華文化歷史知識，還有島內時事評論員主動推薦。許多台灣網友緊追劇情，發帖熱議每集亮點。台灣青年許菁妍向《大公報》表示，主演肖戰用細膩入微的演技，將角色的複雜情感與心路歷程完美呈現，讓她深深著迷，連續熬夜追劇直呼“刹不住車”。當得知肖戰是重慶人後，她對重慶的向往瞬間被點燃，“因一部劇愛上一座城”，一場說走就走的重慶之旅隨即展開。＼大公報記者 蘇榕蓉報導



大陸古裝電視劇《藏海傳》最近熱播，在大陸掀起追劇熱潮的同時，也一路火到台灣。連日來，台灣媒體爭相報導。台灣時事評論員郭正亮也為《藏海傳》竪起大拇指。他在台媒節目錄制間隙透露，這部劇“好看”，像另一部大劇《琅琊榜》一樣好。郭正亮的大力推薦，讓一旁的台灣時事評論員賴岳謙躍躍欲試，不禁表示“那我也要看。”不少台灣觀眾也在網上留言贊好：“畫面、場景、演技、情節，各方面都近乎完美，相當優良的製作”，“服化道一流，演員演技在線，布景大氣”，“感受到了老祖宗的審美”，“連看兩遍，因為很多細節值得細品”。可見這部叫好叫座的大陸電視劇深深吸引了台灣觀眾。



台灣青年許菁妍和好友最近也熬夜追看《琅琊榜》，看完後意猶未盡，於是5月底組團赴重慶打卡。在出發前，她們還特意上網查找了一些大陸旅遊攻略，比如用台灣的手機號、銀行卡可以綁定支付寶或微信等應用軟件進行快捷的移動支付。許菁妍說：“這趟重慶之旅不虛此行，當地既有江湖豪情，又有自然美景。”



跟著影視作品去大陸旅遊



許菁妍說，洪崖洞是重慶的一大特色，是一個依山而建的古建築群。它在《藏海傳》的宣傳中與劇中台詞結合，通過視頻的方式展現給台灣觀眾。“我們打卡了洪崖洞，夜幕降臨，洪崖洞依山臨水的吊腳樓燈火輝煌，美輪美奐，讓我們印象非常深刻。”



劇中肖戰飾演的藏海有吃麵的鏡頭，令許菁妍和友人們印象深刻。這次她們在重慶也吃了熱氣騰騰、麻辣鮮香的小麵，感覺不枉此行。許菁妍說，衹有踏上這片土地，才能真正感受到大陸的魅力與活力。



跟著影視作品去旅遊，讓台灣民眾跳出島內“信息繭房”，以更立體、更沉浸的方式觸摸真實的大陸。在台灣，像許菁妍這樣因一部劇“投奔”重慶的年輕人，正在刷新兩岸交流的新頁碼。今年“五一”假期前夕，大陸動畫電影《長安三萬里》的全新製作閩南版本在台灣地區熱映，該片不僅成為當下兩岸文化交流中的一抹亮色，更為台灣民眾打開了一扇通往中華文化寶庫的新窗口。