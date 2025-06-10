網評：強化民營經濟監管，著力整治亂象

中評社北京6月10日電／網評：強化監管，著力整治亂象



來源：人民日報 作者：常 晉



民營經濟如何走向更加廣闊的舞台？創新創造的內生動力不可或缺，有力有為的外部監管也必不可少。明法度、立規矩、治亂象，著力清除發展路障，方能助其踏平坎坷，不斷實現新突破。



全面清理存量涉企收費政策，對不合規收費項目應廢盡廢、應調盡調；嚴格開展新政策合規審查，避免違規收費政策“帶病”出台……著眼亂收費、亂罰款、亂查封等問題，市場監管總局在源頭治理上出實招。



研究制定行為規範和人員管理辦法，釐清權力邊界和行為邊界，健全執法人員准入和退出機制，堅決杜絕不具備資格的人員執法……針對徇私枉法、該罰不罰、“吃拿卡要”等行為，司法部在執法人員監管上下功夫。



貴州出台政商交往正負面清單，劃出“邊界線”、立下“硬杠杠”；廣州開展專項行動，著力糾治破壞營商環境的責任、作風和腐敗問題……聚焦官商勾結、權錢交易、不當利益輸送等情況，各地在淨化政商關係上想辦法。



近期，“有形之手”頻頻發力。事實證明，糾治越位、改正錯位，防止對微觀主體活動的不當干預，不搞地方保護主義和自我小循環，同時，對企業反映強烈的突出問題，開出“藥方”、靶向施治，就能穩定發展預期、增強市場信心。



治標更需治本。遏制亂象發生，還要充分發揮法規制度的基礎性、保障性作用。深挖問題根源，以法治思維和法治方式深化監管，打出優化營商環境“組合拳”，方能直抵病灶、鏟除病根。