網評：要力戒空話套話

中評社北京6月10日電／網評：力戒空話套話



來源：人民日報 作者：向一



一部影片中的兩句台詞曾登上熱搜：“這個問題的關鍵就是找出關鍵的問題”“情況具體什麼樣還要看具體的情況”。仔細想想，觀眾觀影時都能被這台詞逗樂，要是現實裡遇到幹部說這種話，老百姓心裡會是啥滋味？



“講空話、搞作秀，毫無用處”。中央八項規定明確提出，“開短會、講短話，力戒空話、套話”。近年來，廣大黨員幹部自覺改進作風，說大白話，說實在話，說群眾聽得懂、聽得進的話。可是偏偏還有一些場合，“正確的廢話、漂亮的空話、嚴謹的套話”依然存在。這究竟是為啥？



一些空話套話是因為屁股坐歪了。當幹部，是為老百姓辦事的，理應“把屁股端端地坐在老百姓的這一面”。但有的幹部熱衷做“官老爺”，高高在上，目中無人，對待群眾的事，用官腔官調和程式化回復敷衍了事。下基層調研，不察實情、不詢民需，只顧照本宣科提要求；聽到群眾反映的訴求，就說兩句“高度重視”“定會解決”的漂亮話。這類有口無心的表態，不把群眾放在心上，群眾又怎麼會聽呢？



還有一些空話套話暴露出能力不足。開會是要解決問題的，但有的領導翻來覆去地講“要重視”“要落實”。可是，具體咋做呢？由於不掌握實際情況，不能給出指導性意見，很難說出有內容、有分量的話。之前有一份通報顯示，某鄉黨委書記一年內召開會議多達208次，基層幹部群眾普遍認為“空話、大話、套話連篇，沒一句能照著幹的”。思路和辦法從來都是從實踐中來、從群眾中來。如今，一些黨員幹部通過板櫈會、圍爐夜話等形式，和群眾拉家常，聊著聊著，就聊出了不少解決群眾急難愁盼的好建議、金點子。由此可見，脫離實際、脫離群眾，自然看不到真正的問題，更拿不出切實可行的解決方案，只能言之無物。