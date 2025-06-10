江蘇啓東：聚焦問題整改　紀巡聯動清障除阻

遊客在學習黨員清廉建設。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月10日電／據中國紀檢監察報報導，“現在家門口就有‘殘疾人之家’，不僅能做康復理療，還能做一些簡單的手工活補貼家用……”日前，在江蘇省啟東市北新鎮，正在組裝器件的施大姐對前來回訪的巡察幹部說。



此前，啟東市委巡察組在對特殊群體救助領域開展專項巡察時發現，部分殘障人士反映“康復資源少、就業無門路”等問題。隨後，該市市委巡察機構聯合市紀委監委成立專項督查組，紀巡聯動深入一線開展排查走訪，梳理出“殘疾人之家”覆蓋不足、助殘輔具發放不精準、技能培訓不到位、助殘服務不到位等6類問題。同時，督促市殘聯、民政、衛健等部門和屬地政府等制定切實可行的整改方案。



為確保整改取得實效，督查組建立“問題交辦、明確責任、限期銷號”機制，推動整改措施落細落實。在監督推動下，目前該市已重建或改造“殘疾人之家”20家，通過技能培訓為222名殘疾人提供就業崗位，新增康復器械148件。



今年以來，該市紀委監委持續強化監督，扎實做好利民實事、惠民好事，推動解決社會救助、食品安全、醫療等領域群眾關切的民生問題。同步開展整改“回頭看”，對整改不到位的嚴肅追責問責，督促有關部門深挖根源、靶向施治、建章立制，不斷提升群眾的獲得感、幸福感、安全感。