精准發力除弊清障：老字號藥企煥新生

圖為東阿阿膠股份有限公司紀委聯合管理部門在阿膠工廠查看安全生產情況。 東阿阿膠股份有限公司紀委供圖 中評社北京6月10日電／據中國紀檢監察報報導，端午假期，山東省東阿縣東阿阿膠城內，遊客紛至沓來體驗阿膠製作技藝，感受中醫藥文化。不遠處產業園里，機械臂揮舞，阿膠塊、阿膠漿、阿膠糕等產品智能化生產線全速運轉。



“今年需求增加，來貨量發貨量都跟著漲，假期也得保障供應。”帶領遊客參觀生產線的東阿阿膠老員工張翠翠感慨，“要在5年前，真想不到會有今天，大家齊心協力打了個‘翻身仗’。”



精準發力：嚴懲腐敗，掃除發展障礙



東阿阿膠股份有限公司是國內最大的阿膠及系列產品生產企業，其前身是1952年建廠的山東東阿阿膠廠。2005年，東阿阿膠加入華潤（集團）有限公司，歸華潤醫藥控股有限公司直接管理。



經過數十年發展，這家最初僅有8名員工、16口大鍋、不足百平方米廠房的小廠，成長為業務遍及全國、擁有四千餘名員工的現代化國企，並獲評中華老字號中醫藥企業等榮譽。2017、2018連續兩年，公司營業收入超70億元。



然而，形勢在2019年急轉直下，當年公司實現營收同比驟減近六成，虧損4億餘元。



“從業務層面看，當時的虧損主要源於渠道庫存積壓、戰略調整等因素。但業務危機的爆發絕非偶然，而是長期以來腐敗問題積累導致的必然結果。”中央紀委國家監委駐華潤（集團）有限公司紀檢監察組有關負責同志表示。



2022年初，東阿阿膠股份有限公司原黨委書記、總裁秦玉峰，原黨委委員、高級副總裁吳懷峰因涉嫌嚴重違紀違法被審查調查。隱藏在重大虧損背後的系統腐敗問題浮出水面。

