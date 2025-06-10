﻿美國禁止12國公民入境正式生效

中評社北京6月10日電／據大公報綜合綜合路透社、BBC報導：除了大規模搜捕非法移民，美國總統特朗普針對阿富汗、乍得、伊朗等12國公民的旅行禁令於當地時間9日正式生效，布隆迪、古巴等另外7國公民也受到部分入境限制。特朗普聲稱，此舉旨在“保護美國免受外國恐怖分子的威脅”。伊朗批評美國政府僅因宗教和國籍而禁止伊朗公民入境，違反國際法。乍得宣布停止向美國公民發放簽證。



美國東部時間9日0時01分起，特朗普政府禁止阿富汗、緬甸、乍得、剛果（布）、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬裡、蘇丹和也門等12國公民入境美國，並對布隆迪、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼斯坦和委內瑞拉等7國公民實施部分入境限制。特朗普第一個總統任期內也曾頒布類似的旅行禁令，引發一系列法律訴訟。



民主黨籍聯邦眾議員賈亞帕爾在社交媒體發文批評說，最新的旅行禁令是特朗普第一個任期“禁穆令”的延伸，只會讓美國在世界舞台上更加孤立。伊朗外交部7日譴責特朗普對伊朗人民存在敵意。乍得總統穆罕默德下令停止向美國公民發放簽證。他表示，乍得沒有能力提供飛機或數十億美元，但乍得有自己的自尊，暗諷特朗普此前出訪中東拉投資，並向卡塔爾索要豪華飛機。