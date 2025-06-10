﻿穀歌無人的士遭縱火打砸停運　損失慘重

洛杉磯多輛無人駕駛的士8日遭縱火焚燒。（圖片來源：法新社） 中評社北京6月10日電／據大公報綜合《紐約時報》報導：美國聯邦政府在加州洛杉磯搜捕非法移民的行動引發連日騷亂，穀歌母公司Alphabet旗下的Waymo無人駕駛的士8日遭到襲擊。抗議者打砸至少5輛的士，並縱火焚燒至少3輛車，現場彌漫著鋰電池燃燒的刺鼻氣味。Waymo公司宣布暫停在洛杉磯市中心的接載服務。



現場照片顯示，一群抗議者襲擊了至少5輛Waymo無人駕駛的士，他們扎破輪胎、砸碎車窗，並在車身上塗寫反對美國移民與海關執法局（ICE）的標語，隨後至少3輛車遭到縱火。美媒稱，這些被破壞的車輛似乎是抗議者故意叫到事發地點的。洛杉磯警方證實抗議者在市中心縱火燒車，並警告說，鋰電池燃燒會釋放包括氟化氫在內的有毒氣體，對應急人員和周邊民眾構成健康風險。警方呼籲當地居民盡量遠離事發區域。



Waymo無人駕駛的士去年底正式進入洛杉磯市場，還在三藩市、費城、奧斯汀等地提供服務。該公司在洛杉磯的車隊規模不大，僅有100輛，一輛車價值約為15萬美元（約117萬港元）。此次多輛車遭到破壞和縱火，可謂損失慘重。美媒表示，沒有司機似乎令這些的士更容易被破壞者盯上。今年2月，三藩市就曾發生Waymo無人駕駛的士遭煙花焚毀的事件。