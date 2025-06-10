洛杉磯橡膠子彈催淚彈齊飛　多國記者中招

中評社北京6月10日電／據大公報綜合新華社、《衛報》報導：執法人員近日在洛杉磯與示威者發生嚴重衝突，向人群發射橡膠子彈和催淚彈。中國、澳洲、英國等多國記者中彈，令美國一直自我吹噓的“維護新聞自由”再次淪為笑柄。



新華社洛杉磯分社記者高山8日表示，警方向人群發射催淚瓦斯和橡膠子彈，他本人兩次被擊中，攝影記者腿部也被橡膠子彈打出嚴重的血痕。據英國《衛報》報導，駐洛杉磯的英國新聞攝影記者尼克.斯特恩7日晚間被非致命武器擊中。當時執法人員與示威者在一家連鎖建材商店門外對峙，在現場報導的斯特恩被一枚14毫米的海綿子彈射中大腿，傷口流血，被送往醫院。他表示：“這太痛了，以至於我以為他們可能在發射實彈。”



澳洲第九頻道新聞網（9News）駐美記者托馬西8日在示威現場做直擊報導時，指著路邊的美國警察說：“洛杉磯警察騎馬驅趕示威者，向民眾發射橡膠子彈。”幾秒後，畫面中傳出“砰”的聲響，托馬西的腿被橡膠子彈擊中，她驚嚇尖叫並抓住自己的腿，採訪團隊迅速後撤，現場直播視頻聽到有人大喊：“朝記者開槍了！”子彈似乎是一名警察從近距離瞄准托馬西的方向發射的。托馬西感到疼痛，所幸沒有受傷。



中國駐洛杉磯總領館8日發布公告說，洛杉磯地區多地正持續開展執法行動，當地中國公民應密切關注官方公告及媒體報導，切實提高安全意識，加強安全防範；如遇突發狀況，及時撥打警方電話、中國外交部全球領事保護與服務應急熱線和總領館領事保護與協助電話。