美國深度撕裂　種族歧視點燃抗爭怒火

左圖：洛杉磯警方8日與示威者在高速公路上對峙。（圖片來源：美聯社）；右圖：防暴警察8日在洛杉磯市中心使用催淚彈等驅趕封鎖道路的示威者。（圖片來源：路透社） 中評社北京6月10日電／據大公報報導，美國聯邦執法部門在加州洛杉磯大肆搜捕非法移民，引爆連日街頭示威。總統特朗普繞過加州州政府向洛杉磯派遣國民警衛隊鐵腕鎮壓，進一步引發示威者和防暴軍警之間的激烈衝突，加深了聯邦政府與加州政府、共和黨與民主黨之間的矛盾。在過去三天，洛杉磯橡皮子彈與催淚彈齊飛，讓洛杉磯這個美國第二大城市市中心宛如戰區。



有分析指出，洛杉磯之亂凸顯美國內部極端分裂，近日的抗議活動和衝突只是一個開端，美國或將迎來又一場內戰。加州州長紐森9日警告說，洛杉磯的今天也會是美國其他城市的明天。



特朗普7日通過總統備忘錄派遣2000名加州國民警衛隊隊員進駐洛杉磯地區，這是自1965年以來美國總統首次在未接到州長請求的情況下調動國民警衛隊。此次事件進一步凸顯了由共和黨執掌的聯邦政府與民主黨占主導的加州地方政府之間的尖銳矛盾。



紐森8日批評說，特朗普不徵求州長意見就調遣加州國民警衛隊是“非法和不道德的”，加州將把特朗普告上法庭。他指責特朗普製造出一場危機，並持續火上澆油。8日下午，紐森簽署致美國國防部文件，要求防長海格塞斯撤回部署國民警衛隊的命令，將指揮權交還給加州州政府。20多位民主黨州長發表聯合聲明，表達對紐森的支持。聲明稱，特朗普向洛杉磯派遣國民警衛隊是“令人擔憂的權力濫用”，這種做法既無效又危險。