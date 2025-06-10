中企助力西非可可王國產業升級

這是5月28日在科特迪瓦蘇布雷拍攝的格西波-波波裡水電站（圖片來源：新華社） 中評社北京6月10日電／據新華社報導，六月的科特迪瓦，剛剛到來的雨季為人們帶來一絲清涼，滿載可可豆的卡車在經濟首都阿比讓西北部PK24工業園排成長龍。工業園中的銀灰色廠房內，中國工程師正與科特迪瓦工人共同調試傳送設備，空氣里彌漫著烘焙可可的醇香。這座由中國企業承建、施工的阿比讓可可加工廠本月即將正式交付，標誌著“可可王國”產業升級邁出關鍵一步。



“我們終於在自己的土地上加工可可了！”種植戶埃蒂安·誇庫·卡米耶向記者感慨道。他擁有10多公頃種植園，就在加工廠不遠處。



32歲的卡米耶從事可可種植行業已逾十年。“以前可可未經加工就運往國外，現在中國企業幫我們改變了這種狀況。”他特別珍視這座中科合作的大型可可加工廠——作為佛拉斯特羅品種的種植者，卡米耶期待家鄉的優質可可豆能轉化為更高價值的產品。



阿比讓可可加工廠由中國輕工業南寧設計工程有限公司承建，廠區占地約21公頃，是科特迪瓦首個國有現代化可可加工廠，單線年加工能力5萬噸，配套14萬噸倉儲庫容。據加工廠項目經理唐衝介紹，該項目採用中國技術和標準建設，建成後將成為當地可可從業者的重要培訓基地。



在預處理車間，38歲的操作員恩蓋桑·誇西一邊擦著汗水，一邊和同事記錄著機器的設備參數。“這座全國最大的國有加工廠讓更多年輕人獲得工作機會，為社會作貢獻。”他希望未來能有更多中國企業來到科特迪瓦投資建廠，為科特迪瓦的農產品和年輕人帶來更多機遇。



項目翻譯奧格博寧·埃馬紐埃爾每天穿梭於生產線之間，建築專業出身的他格外珍視這次培訓機會：“我親眼見證可可變成巧克力的全過程，非洲需要這樣先進的生產方式。”在電氣安裝區，技術員若埃爾·尼亞米恩帶領團隊進行調試。“雖然初期語言溝通有障礙，但現在配合默契。這里的設備更現代化，流程更精簡。”



“中國的農業發展經驗是非洲國家的重要參考。中企不僅建設工廠，更帶來產業鏈升級的解決方案。”科特迪瓦國務部長兼農業部長阿朱馬尼在日前閉幕的科特迪瓦第七屆國際農業和動物資源展上高度評價中科農業合作。

