﻿洛杉磯騷亂蔓延　美國陷“內戰”

美國多處地方持續發生示威，有示威者與警方發生衝突，焚燒汽車，多人被捕。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月10日電／據大公報報導，美國特朗普政府在洛杉磯“圍捕”非法移民引爆示威衝突，短短三天，洛杉磯全市進入“戰術警戒”狀態。截至本港時間9日深夜，《紐約時報》報導，洛杉磯、三藩市等地已累計有210人被捕。執法人員向示威人群濫發橡膠子彈、催淚彈、閃光彈等防暴武器。



美國總統特朗普7日向洛杉磯派駐2000名加州國民警衛隊人員，首批300人已部署到位；另外，500名海軍陸戰隊人員正在待命。有現場示威者表示，他們希望和平表達意見，但“特朗普政府派軍隊來對付我們，有必要嗎？”



美國總統特朗普7日下令向洛杉磯地區派駐2000名加州國民警衛隊，首批300人於8日抵達市中心。當天中午開始，當地示威者與軍警激烈衝突進一步升級，在扣留非法移民的聯邦拘留中心大樓前及周邊示威者，從數十人增至數千人。有示威者向軍警列投擲石塊和水瓶等，而軍警以橡膠子彈和催淚彈猛烈回擊，並以警棍和盾牌開路，衝出警戒線強力驅散人群，不時把示威者撲倒在地後逮捕帶走。有現場採訪的記者被催淚彈或者橡皮子彈擊中。示威者大肆縱火和破壞多輛停在市中心的Waymo無人駕駛的士，現場濃煙衝天。



加州州長批特朗普加劇混亂



其後，部分示威者湧上市中心附近已被封閉的101號高速公路阻塞交通，並在附近主要道路上與執法人員對峙。示威者往多輛警車投擲石塊和雜物，多輛警車擋風玻璃破碎和車頂被砸，防暴警察再次出動催淚彈驅散示威者。洛杉磯警方8日晚宣布，在洛杉磯市中心舉行的所有集會均為非法集會。