外資企業在華以創新助推“在中國、為世界”

2024年11月9日，觀眾在第七屆進博會歐萊雅展台試聞香水。歐萊雅是進博會七屆“全勤生”。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月10日電／據新華社報導，以中國為“圓心”，在這裡為世界創新。越來越多外資企業選擇將創新作為在華投資和經營的“發展關鍵詞”，在中國共創、與世界共贏。



清晨從浦東機場下飛機後，歐萊雅集團全球研發、創新和科技事務副首席執行官芭芭拉·拉韋爾諾在上海度過了緊張的一周，在位於金橋的創新研發中心深入瞭解中國團隊的研發進度，與中國年輕科創企業團隊見面，以投資人的身份，考察下一步投資計劃。



與中國創新生物技術公司未名拾光的戰略合作簽約，共同研發創新生物活性物質，並推動其規模化生產；與凱輝基金和上海靜安區合作成立“凱輝創美未來基金”，重點投資處於成長階段的美妝品牌和相關企業……今年以來，歐萊雅在華頻頻發力創新領域。



在芭芭拉·拉韋爾諾看來，真正要做到“在中國、為世界”的創新，不僅是跨國企業不斷追加投資，將源自中國的研發成就推向世界，更重要的是在中國建立中外企業共同生長的“創新生態圈”。



為中國創新，並將創新帶到世界，正在成為不少外資公司的選擇。



“在中國，我們才能更懂中國市場，更好地與產業鏈上的企業一起共生發展。同時，在中國也讓我們更好地為中國創新、為世界創新。”來自德國的依必安派特集團首席銷售官及執行委員會成員唐博說，集團新推出了一款針對中國市場需求開發的冷卻通風產品，卻受到了全球市場的歡迎，現在匈牙利工廠也在生產該款產品，和中國工廠一起滿足全球客戶的需求。



作為工業領域的外資企業，依必安派特集團現在中國銷售的產品達到了接近90%的本土化率，這些更懂中國市場的產品受到了本土企業歡迎，不少還走向了世界。



“中國是我們在德國以外最大的市場。”唐博說，近年來，依必安派特集團在中國不斷加碼投資，正在擴建的西安工廠三期擴建項目總投資高達5億元人民幣，今年建成後將成為企業在全球最大的生產製造基地。

