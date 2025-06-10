人走茶涼　美DOGE員工或成政治清算目標

特朗普（左）與馬斯克公開決裂。（大公文匯網資料圖片） 中評社北京6月10日電／據香港文匯報綜合報導，美國總統特朗普與富豪馬斯克公開決裂，曾由馬斯克領導的“政府效率部”（DOGE）內部人心惶惶。《華爾街日報》上周六（6月7日）披露，儘管白宮仍對外宣稱支持DOGE的工作，但部門員工仍憂心忡忡，擔心協助削減政府開支的努力，甚至自己的工作都受到威脅，成為潛在的“政治清算”目標。



報導披露，DOGE不少員工都在馬斯克名下企業任職，他們私下互發短訊詢問情況，擔心自己在部門內的職位不保。被派往退伍軍人事務部的DOGE軟件工程師拉文吉亞抱怨，“我擔心馬斯克離開之後，部門不會再有新人。在這裡工作就像將巨石推向山頂，如果不繼續工作，它就會滾下去。”



FAA趕走DOGE團隊



伴隨馬斯克離開，DOGE的工作處處受阻。《華盛頓郵報》報導，美國聯邦航空管理局（FAA）的領導層，上周一阻止一個DOGE團隊進入FAA相關建築，團隊4名員工在FAA內部電腦系統內的憑證和賬戶都被撤銷。FAA匿名高層解釋，DOGE的成立和權力都來自行政命令，而非國會立法，“馬斯克的特別政府顧問任期已經結束，他們（指員工）當然要被趕走。”



部分支持馬斯克的國會共和黨人一面向特朗普效忠，一面希望兩人重歸於好。北達科他州參議員克萊默無奈稱，“在我看來，馬斯克把自己當成了聯合總統，但除了他之外，大家都知道這不可能，馬斯克的感情看來受到了傷害。”眾議院政府效率部核心小組主席比恩也稱，“你看到兩個朋友爆發衝突，事態迅速升級，這著實令人難過。”