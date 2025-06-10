上海：這朵“雲”為基層“減負增能”

中評社北京6月10日電／據新華社報導，“上面千條線，下面一根針”“台賬越來越多，重復填報累人”“事務性工作占據了大量時間，連走訪居民家裡的次數都變少了”……過去，這是一些基層在工作中面臨的瓶頸難題。



近年來，上海不斷深化“社區雲”基層治理數字化平台應用與創新，通過數據共享，助力工作流程再造，有效提升基層治理效率和服務水平，讓基層幹部從“綁在台賬上”到“忙在點子上”。目前，上海開通該平台的居（村）民委員會總數6700餘個，日均使用量138.67萬次。



“過去下沉居村的信息系統條線多、登錄不方便，不同部門的政務系統互不聯通，居民區工作人員不得不在本子上抄下五花八門的賬號密碼，操作時要在多個頁面切換，影響基層工作效率。”楊浦區殷行街道市光一村第二居民區黨總支書記朱慶對記者說。



隨著新版“社區雲”投入使用，上海15個市級部門下沉居村組織的信息系統，實現了“一次認證、一口登錄”，將居村工作人員從繁瑣的信息系統使用中解脫出來。



“居民區幹部一鍵就可以抵達‘千條線’對應的不同信息系統，比以前省力不少。”一年多使用下來，朱慶感受明顯。



不僅是“減系統”，“社區雲”更為基層工作“增效能”。據悉，上海已累計向基層共享回流6.63億條數據，助力基層充分發揮數據治理主動性，提升治理精細化程度。



今年4月，普陀區研發的“百事能AI社工小助手”接入新版“社區雲”，利用AI打造社情分析系統，自動抓取社區問題、熱點及風險點，生成含解決方案與建議的報告，助力決策。



目前，上海各區充分利用回流數據建設近40個特色應用。例如黃浦區的“要素一張圖”實現域內居民、房屋、企業、店鋪等可視化管理；鬆江區的“因病致貧預警共享平台”實現救、防並舉，築牢因病返貧“防火墻”；楊浦區殷行街道的“基層數治助手”實現開發智能外呼等智慧場景，解決了居民區幹部通知電話“打得耳朵疼”的問題等。

