美國防部向洛杉磯增派國民警衛

特朗普表示，洛杉磯抗議活動可能引發叛亂。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，當地時間9日，美國總統特朗普指責加州州長任由城市被毀。特朗普表示，洛杉磯抗議活動可能引發叛亂。如果需要的話，會在加州部署更多的國民警衛隊。



此外，特朗普稱不想發生內戰，在國民警衛隊問題上他們別無選擇。特朗普表示，他們做了正確的事。



據新華社報導，美國國防部9日說，按照總統特朗普指示，國防部將向洛杉磯增派2000名國民警衛隊人員。