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美國防部向洛杉磯增派國民警衛
http://www.CRNTT.com   2025-06-10 14:03:58


特朗普表示，洛杉磯抗議活動可能引發叛亂。（圖片來源：大公文匯網）
　　中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，當地時間9日，美國總統特朗普指責加州州長任由城市被毀。特朗普表示，洛杉磯抗議活動可能引發叛亂。如果需要的話，會在加州部署更多的國民警衛隊。

　　此外，特朗普稱不想發生內戰，在國民警衛隊問題上他們別無選擇。特朗普表示，他們做了正確的事。

　　據新華社報導，美國國防部9日說，按照總統特朗普指示，國防部將向洛杉磯增派2000名國民警衛隊人員。

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