中國外貿韌性強　5月出口升6.3%

在外部壓力下，中國5月出口仍可保持增長，充分展現出其較強的韌性。（大公報） 中評社香港6月10日電／中國外貿繼續展現出較強韌性。今年前5個月，按人民幣計價，中國貨物貿易進出口總值17.94萬億元（人民幣，下同），同比增長2.5%。其中，出口增長7.2%、進口下降3.8%。單看5月，中國外貿同比增長2.7%至3.81萬億元。其中，出口增長6.3%，進口下降2.1%，當月貿易順差7435.6億元。



大公報報導，海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來中國經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。分析則認為，中美經貿高層會談後，為第二輪“搶出口”提供了更充足的空間，本季中國出口將保持較高景氣度。



海關總署數據顯示，按美元計價，今年首5個月中國進出口同比增長1.3%；其中，出口增長6%，進口下降4.9%。單看5月，中國外貿總值同比增長1.3%；其中，出口增長4.8%、進口下降3.4%，當月貿易順差1032.2億美元。



廣開首席產研院資深研究員劉濤表示，5月中國外貿數據展現出較強韌性，中美日內瓦談判後，中國出口企業抓緊“搶出口”，出口形勢邊際好轉。另一方面，政策面積極發力推動“穩出口”，有關部門進一步優化“離境退稅”政策，豐富離境退稅商品供給，並針對汽車等出口行業“內捲”現象，加強綜合整治與合規引導。監管部門也積極優化出口信用保險監管政策，穩定企業接單與出口信心。



首五月汽車出口增6.6%



中國民生銀行首席經濟學家溫彬指出，目前出口增長較快的商品包括兩類，一是礦產品、船舶等對美出口占比較低的商品，二是集成電路、液晶、汽車及其零部件等美對華關稅豁免商品。海關數據也顯示，首5個月中國出口機電產品6.4萬億元，同比增長9.3%，在出口總值中占比60%；其中，自動數據處理設備及其零部件出口5752.3億元，增長3.9%；集成電路出口5264億元，增長18.9%；汽車出口3513.7億元，增長6.6%。



華福證券研究所副所長及首席宏觀分析師秦泰認為，得益於中美關稅對弈的緩和，中短期美對華，以及對中國主要協同生產地區的關稅烈度顯著紓緩，這為第二輪“搶出口”提供了更充足的空間。半導體電子大類、通用機械類，以及汽車和鋼鐵等產品，成為近期“搶出口”的主力，“本輪‘搶出口’料貫穿整個二季度”。畢馬威中國經濟研究院院長蔡偉也指出，鑒於特朗普政府關稅政策或仍有反復，外貿企業或在剩餘約兩個月的關稅緩衝期內加速“搶出口”。“搶出口”現象將繼續支撐二季度中國出口保持較高景氣度，短期中國出口有望維持一定韌性，這為後續增量政策出台預留充裕的時間窗口。



內需刺激宜加碼 降外圍風險



展望未來，秦泰關注中美關稅緩和期僅90天，未來中國出口仍可能面臨較大下行風險。中美關稅環境一旦再度生變，中央財政料以更大的力度，加碼實施耐用消費品補貼，以穩定內地大循環需求側，對衝出口端面臨的潛在風險，進而持續提升長期抵禦外部不確定性的能力。



劉濤分析，中國外貿能否保持超預期取決於四方面因素。一是中美貿易談判能否在平等互利基礎上達成“雙贏”協議；二是美方在與其他國家談判過程中，是否會將“封堵中國出口”作為重要條件；三是美國國內關稅訴訟的司法裁定結果；四是後續全球經濟增長和需求變化情況，“下半年相關指標若進一步走軟，中國出口或受一定拖累”。