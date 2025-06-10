BLACKPINK香港騷今11時優先搶飛

中評社北京6月10日電／韓國女團BLACKPINK四位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa即將再次合體，舉行第三次世界巡回演唱會《DEADLINE》，2026年1月24及25日在啟德主場館舉行兩場演唱會。



BLACKPINK的第三次世界巡回演唱會《DEADLINE》，將於7月5日和6日在韓國的高陽綜合運動場展開，其後會去到洛杉磯、紐約、多倫多、巴黎、倫敦等地；亞洲站會去到高雄、曼穀、新加坡、東京等，而萬眾期待的香港站將會在2026年1月24及25日在啟德主場館舉行。



BLACKPINK世界巡回演唱會《DEADLINE》香港站即將在6月13日（星期五）早上11時正開售，粉絲能在5月27日（星期二）中午12時至6月1日（星期日）晚上10時59分，在Weverse Shop登記BLINK Membership進行優先購票登記。成功登記後可以在6月10日（星期二）早上11時正至11時59分在Cityline優先搶飛。



門票價格為座位＄2299、＄1899、＄1499、＄1099、＄899、＄699；企位＄3499（BLINK PIT PACKAGE）、＄2899（BLINK PACKAGE）、＄1899；視線受阻座位＄1899、＄149、＄1099、＄899。



其他購票詳情：



VISA信用卡優先購票



VISA Infinite－2025年6月11日（星期三）11AM－2PM



VISA presale－2025年6月11日（星期三）6PM－11：59PM



Trip.com搶先訂票



2025年6月12日（星期四）11AM－11：59PM



公開發售



2025年6月13日（星期五）11AM起