科學園接駁巴屢誤點　玩殘上班族

香港文匯報記者早前到大圍站總站實測，發現巴士延遲約8分鐘。（圖片來源：香港文匯網） 中評社北京6月10日電／據大公文匯網報導，隨著香港科研產業日漸壯大，進駐大埔科學園的科技公司大增，由2020／21年的950間科技公司增至最新的2，300間，進出園區的打工仔也增加逾77%，達24，000人，惟交通規劃被指追不上需求量，尤其是接駁大圍與科學園的九巴82D線，每日僅在上下班繁忙時間來回方向各開出一班，近月班次延誤頻繁，影響人員上班作息。香港文匯報記者早前實測，發現該路線於早上繁忙時段屢次誤點5分鐘至10分鐘，且手機應用程式未能如實反映到站時間，不少候車上班族心急如焚。經本報與香港特區政府運輸署及九巴等不同持份者反映後，該線路誤點情況一度好轉，但近日疑故態復萌，有園區工作人員昨日反映，巴士延遲約20分鐘，事件更突顯園區的交通供求失衡。



進駐香港科學園的企業數量由2020年起激增，工作人員（包括科研人員）數量亦由13，500人大增至24，000人，增幅77%。特區政府雖然計劃港鐵白石角站將於2033年或之前通車，但該站至今仍未動工，導致不少在園區工作的上班族飽受等車困擾，尤其是住市區的員工，通常只能選搭公司專車，或乘屯馬線或東鐵線到大圍站，再乘搭九巴82D往科學園。



惟82D每日僅在上午及傍晚來回方向各開一班車，導致每日大圍站大排長龍，更甚者是82D頻頻誤點。香港文匯報記者早前到大圍站附近的運輸交匯處現場直擊，原訂8時40分抵達的82D，當日誤點8分鐘。記者登車觀察，發現車上入座率近九成，約行駛20分鐘後，抵達科學園第一期附近的巴士站時，已是9時10分，上班族要遲到。



園區的科研人員徐女士居於大圍，每日搭乘82D上班，她指出自今年4月下旬起，巴士常遲到5至10分鐘，直言：“9時打卡的員工根本趕不及。”她指出，非繁忙時段園區內往往要等候15分鐘至30分鐘才有其他交通工具，嚴重影響需臨時外勤的工作安排。她續說，園內雖設有直通港島各區的遠程直通巴士，但每天下班時段僅得一兩個班次，導致部分員工需提早下班趕車，變相減少了實際工作時數。的士服務方面，她指的士多集中在園內1W大樓與6W大樓之間的的士站，在科學園三期上班的員工需步行7分鐘方可到達，盛夏高溫下尤為不便，亦影響訪客對園區的專業印象。



同樣居於大圍的楊小姐平日亦是搭乘82D前往科學園上班，她指該條巴士線最近頻繁遲到，每次遲到約5分鐘至10分鐘，且抵達時間並未真實顯示於九巴手機應用程式上，令上班族難以掌握巴士抵達時間。82D亦是梁先生日常上班的必乘路線，他亦因為巴士經常誤點而遲到大為頭痛，“有時8時50分才到（大圍站），去到上班地點已經約9時15分了！”