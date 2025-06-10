第三屆聯合國海洋大會在法國尼斯開幕

6月9日，在法國尼斯，聯合國秘書長古特雷斯出席第三屆聯合國海洋大會開幕式。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月10日電／據新華社報導，由法國和哥斯達黎加共同主辦的第三屆聯合國海洋大會9日在法國尼斯開幕。各國政府、非政府組織、學術機構以及私營部門等各界代表匯集於此共商全球海洋治理。



大會以落實聯合國可持續發展目標14（SDG14）為指引，總主題是“加快行動，動員所有行動者保護和可持續利用海洋”。官網列出大會三個主要優先事項：一是推動圓滿完成海洋相關多邊進程，提升海洋保護雄心；二是為SDG14籌資並支持可持續藍色經濟發展；三是夯實和傳播海洋科學知識，以便更好地制定政策。



聯合國秘書長古特雷斯在開幕式致辭時表示，海洋是人類的共同財富，保護海洋需要多邊主義。他呼籲各國行動起來，加大投資力度，“沒有健康的海洋，就沒有健康的地球”。



法國總統馬克龍在開幕致辭中表示，海洋、氣候、環境、生物多樣性等全球問題緊密相連，“要取得為海洋而戰的勝利，我們要為以聯合國為核心的多邊主義體系注入力量”。哥斯達黎加總統查韋斯在開幕致辭中表示，人類共有同一個海洋，要為未來保護好海洋。



第三屆聯合國海洋大會為期5天，將舉行10場全體會議、10場海洋行動專題論壇。大會官網介紹說，大會將以協商一致的方式通過一項簡明扼要、注重行動和政府間商定的宣言，宣言和自願承諾清單將被稱為“尼斯海洋行動計劃”。



首屆聯合國海洋大會於2017年在美國紐約舉行，由斐濟與瑞典共同主辦。第二屆大會於2022年在葡萄牙裡斯本舉行，由葡萄牙與肯尼亞共同主辦。



