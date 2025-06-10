巴基斯坦小夥長期扎根中企，誓實現職業抱負

阿迪爾（左三）在現場指揮施工。（圖片來源：人民網） 中評社北京6月10日電／據人民網報導，六月份的阿聯酋進入了“燒烤”模式。阿布扎比斯威漢山區中午的氣溫超過50攝氏度。頂著烈日，記者見到了在現場忙碌的阿布扎比西油東輸戰略管線項目施工經理阿迪爾·艾哈邁德。



阿迪爾來自巴基斯坦，今年是他到中國石油工程建設有限公司海灣地區公司工作的第十個年頭。阿布扎比西油東輸戰略管線項目西起阿布扎比傑貝丹納石油儲備基地，東至富查伊拉國際貿易港，橫貫阿布扎比、杜拜、沙迦、哈伊馬角和富查伊拉五個酋長國，線路總長387公裡，管道採用48英寸大口徑設計。項目建成後將實現日輸送原油150萬桶的初始運力，推動富查伊拉酋長國成為阿聯酋新的石油貿易中心。作為施工經理，阿迪爾每天都要到現場指揮施工、推動進度。



“從小我就知道中國是巴基斯坦的友好鄰邦，為巴經濟社會發展提供了有力支持。當我得知有機會加入中企的時候，我毫不猶豫報了名。”十年來，阿迪爾勤奮上進、不斷成長，獲得了一系列榮譽。阿布扎比西油東輸戰略管線項目經理郭栓魚說，多年來他同阿迪爾在多個項目共事，看到了他堅實的成長步伐，逐漸成為值得信賴的外籍骨幹員工。



“阿布扎比西油東輸戰略管線項目充滿挑戰，需要翻越山穀、橫跨鐵路，很多道路需要開挖和回填。在中企團隊，我們團結協作，應對挑戰，項目穩步推進。”阿迪爾說，中企的工作氛圍親如家人，他決心“在中企長期扎根，實現自己的職業抱負”。



阿迪爾表示，共建“一帶一路”讓世界各國的聯繫更加緊密。同事們經常向他介紹中國各地的優美風光和獨特傳統，他的家人們也更加關注中國文化。今年夏天休假時，他將帶著全家人到中國旅遊。





