特朗普大戰哈佛　經濟代價有多大？

中評社香港6月10日電／據《CNBC》周一（9日）報導，特朗普政府與哈佛大學就國際學生簽證問題的爭議持續升溫，可能讓美國經濟付出昂貴的代價。



钜亨網報導，根據國際教育協會（NAFSA）最新數據，國際學生在2023－24學年為美國經濟貢獻438億美元。光是在哈佛所在地的麻薩諸塞州，國際學生就貢獻近40億美元，並支撐超過3.5萬個工作機會。



目前，哈佛大學的國際學生比例約佔總註冊人數的27%。經濟軟體分析公司Implan的最新分析顯示，哈佛超過6000名國際學生為當地創造逾1125個工作機會，主要透過學生消費為大波士頓地區經濟貢獻1.8億美元。



Implan經濟學家Bjorn Markeson表示，禁止國際學生入學可能破壞重要收入來源。他指出：“由於哈佛國際學生人數眾多，衝擊會更加明顯。經濟就像一張網絡，資金會到處流動，一旦波士頓經濟受創，整個美國東北部都會連帶受影響。”



受到更直接影響的還有學校的學費收入，這些外國學生通常需支付全額學費。《普林斯頓評論》總編輯法蘭克（Robert Franek）表示，學校越來越積極招收國際學生，『因為他們能讓學生組成更多元，這對所有學生都有好處』。



目前，哈佛和其他院校國際生招生權仍懸而未決。今年五月，特朗普政府試圖禁止哈佛招收國際學生，但聯邦法官核發的臨時限制令要求“維持現狀”。



聯邦地區法官Allison Burroughs表示，臨時限制令將持續生效至6月20日。哈佛校長加伯Alan Garber則表示，校方正在制定應變計劃，確保國際學生和學者能在今年夏天及下學年繼續在哈佛進行學術工作。