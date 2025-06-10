亞杯外今迎撼印度　5萬門票沽清創歷史一頁

港足將於今晚出戰亞洲盃外圍賽，首次在啟德主場館亮相迎戰印度隊。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京6月10日電／據大公文匯網報導，港足將於今晚出戰亞洲盃外圍賽，首次在啟德主場館亮相迎戰印度隊。賽前足總宣布5萬張門票全部售罄，意味啟德將掛起“紅旗”締造港足歷史新章。惟球賽焦點之一不免落在港足主帥韋斯活身上，面對最近球迷對選人不滿，韋斯活昨在賽前記者會上直言不受影響，反擊指大家都是因同一目的聚集在這裡，努力取得成果，“想想你正在做的事情，那明智嗎？”（香港電台31台今晚7：50p.m.直播）



這場亞洲盃外圍賽是啟德主場館啟用以來，港足首次在“香港主場”正式比賽，出戰國際A級賽事。足總昨日公布5萬張門票已全部售罄，今晚觀眾席將出現一片紅海壯景並“逼爆啟德”，為港足助威。港足昨在關起天幕的主場館操練，若今晚賽事在關閉天幕下進行，料場內打氣聲更熱烈。



顏卓彬盼撲飛熱情可持續



港將顏卓彬在記者會上坦言5萬人“爆滿”是預期之外，“這是一個很正面的影響，球迷入場我們才會有動力去比賽，有更大的動力去踢一場好波給大家看。”他稱就如主教練韋斯活所言，“希望不只是一次性”，“不是純粹因為有一個新球場，大家就踴躍來看一次，希望可成為我們自己的足球文化，每個國際比賽都有球迷上網搶票。”



港足將在啟德主場館締造新章，賽事焦點之一卻落在近日備受爭議的主教練韋斯活身上。港隊上周四友賽0：0悶和世界排名低22位的尼泊爾，賽前已有球迷不滿韋斯活未有徵召剛季入球最多的港超華將劉智樂，對尼泊爾攻足90分鐘無入球，球迷自然將矛頭直指韋斯活，更有球迷高呼要求他下台。韋斯活昨在賽前記者會上直言，沒有理會外界的聲音，“關於我身上的雜音，真的沒所謂，球員們很放鬆，隨你怎樣做（Do what you want），球員並沒有做錯什麼，他們狀態和心態也很好，我們繼續照常訓練和準備。這一點也沒有困擾我。”