強積金報告：港富裕人士退休儲蓄需842萬

左一為羅兵咸永道香港資產與財富管理合夥人李琳，右二為香港退休計劃協會行政委員會主席李子恩。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京6月10日電／據大公文匯網報導，強制性公積金（簡稱“強積金”，MPF）今年12月將迎來推出25周年紀念。香港退休計劃協會昨聯合羅兵咸永道發布《香港強制性公積金制度：展望未來新里程》報告，肯定強積金制度在香港退休保障方面的貢獻，同時為強積金制度未來發展提出多項建議，包括建議將積金易平台融入更廣泛的財富管理生態系統，使平台從計劃為主導，轉型為以基金為主導，以及創建獨立於現有計劃的統一投資組合等等，藉以確保強積金在不斷變化的環境中保持韌性、相關性以及目標導向性，協助計劃成員實現長期財務安全。



積金易平台利個人優化投資策略



香港退休計劃協會行政委員會主席李子恩昨表示，自2000年成立以來，強積金制度為香港建立結構化及規範化的退休保障方面，取得了顯著成就，包括鼓勵計劃成員養成定期儲蓄和投資的習慣，以及提高他們的金融素養。她透露，截至2025年3月31日，共有479萬強積金成員，持有超過1，100萬賬戶，管理資產管理（AUM）達13，400億元。此外，報告認為積金易（eMPF）平台是一個重要的里程碑，有潛力徹底改變成員參與度，有望賦予個人更大的控制權，更好地規劃退休生活，優化投資策略，並實現更好的財務成果。



報告指出，與其他一些市場相比，香港的人均退休金資產規模可能相對較少，但這主要是因為強積金制度尚未成熟，每月供款額仍然較低。同時對於大多數低收入的成員來說，每月3，000元的投資並不足以滿足他們未來退休的需求。報告顯示，香港富裕人士平均所需的退休儲蓄為108萬美元（約842.4萬元）。



為強化強積金制度所發揮的作用，並根據香港的經濟狀況更好地支持退休儲蓄，報告為強積金制度未來發展提出了一系列建議，藉以協助計劃成員實現長期財務安全，這些建議包括：將積金易平台融入更廣泛的財富管理生態系統，使平台從計劃為主導，轉型為以基金為主導；創建獨立於現有計劃的統一投資組合；以及開發“關聯但分離”的模式來集中管理預設投資策略（DIS）計劃，藉以降低行政成本等等。