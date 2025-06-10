美國防部將向洛杉磯增派國民警衛隊人員

中評社北京6月10日電／據新華網報導，美國國防部官員9日證實，將根據總統特朗普的命令，增派2000名國民警衛隊人員前往加利福尼亞州洛杉磯地區支援聯邦執法行動。



搜捕非法移民的美國聯邦機構人員連日來多次與洛杉磯民眾發生衝突。特朗普7日簽署總統備忘錄，在加州州長紐森沒有請求支援的情況下，向洛杉磯地區派駐2000名加州國民警衛隊人員。



另據美軍北方司令部9日的聲明，約700名海軍陸戰隊士兵已完成動員，他們將與已部署在加利福尼亞州洛杉磯地區的國民警衛隊“無縫對接”，保護洛杉磯地區的聯邦機構和人員。



特朗普政府與民主黨執政的加州在應對洛杉磯衝突的看法上矛盾尖銳。特朗普多次指責紐森和洛杉磯市長巴斯“無能”、無法控制混亂局面。特朗普9日在社交媒體上稱“派遣國民警衛隊前往加州處理暴力和騷亂是一個偉大的決定”。



紐森反批特朗普派遣軍事力量到洛杉磯是製造危機、激化局勢。紐森9日在社交媒體上稱，首批派到洛杉磯的2000名國民警衛隊人員中衹有約300人被部署，其餘人閑置在聯邦大樓裡。紐森批評此舉太魯莽、毫無意義，且是對軍隊的不尊重。加州州長新聞辦公室9日發表聲明說，向洛杉磯派遣海軍陸戰隊“前所未有”“毫無必要”，是“對抗同胞”，只會讓局勢更加激化。