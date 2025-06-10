雲南曲靖：反腐再上層樓

中評社北京6月10日電／據中國紀檢監察報報導，近期，雲南省曲靖市沾益區機關事務管理局牽頭對全區各部門辦公設施進行排查清理，建立了公物倉，將長期閑置、低效運轉的辦公設施歸入公物倉進行集中管理、統籌調劑、循環共用、統一處置，提升了固定資產使用效率，降低了黨政機關行政成本。



此次整改源於曲靖市紀委監委和沾益區紀委監委的一次專項監督檢查。在檢查過程中，督查組發現並反饋了沾益區黨政機關辦公設備閑置造成浪費的問題，並督促其整改。



曲靖市貫徹雲南省出台的《嚴格落實黨政機關習慣過緊日子要求十五條措施》，紀檢監察機關市縣聯動，通過“室組”“組組”“室組地”監督模式組成督查組，聚焦經費管理、公務接待、公務用車、會議活動、辦公用房等，對全市各級各部門開展全覆蓋監督檢查，著力發現並糾治揮霍公款、奢靡享樂、鋪張浪費等問題。對於發現的一般性問題，進行現場反饋，要求其立行立改；對於行業性、系統性、區域性問題，推動相關部門進行專項治理；對於頂風違紀問題，提級辦理、嚴查快處，堅決整治鋪張浪費等歪風邪氣。



該市推動紀律監督與審計監督、財會監督貫通協同，以監督合力推動各級各部門把“過緊日子”的要求落細落實。市紀委監委督促市財政局開展黨政機關“三公”經費使用專項監督檢查，嚴肅糾正超預算執行、超標準列支、管理使用不規範不到位等問題。督促市機關事務管理局開展違規使用公務用車專項治理，對車輛使用台賬、租賃合同合規性、車輛運行軌跡等強化監管，建立公務車輛定點維修、加油卡“一車一卡”管理等制度，嚴防“車輪上的腐敗”，不斷擰緊黨政機關帶頭過緊日子的制度鏈條。