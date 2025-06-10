河南周口：專項整治　護航高標準農田建設

中評社北京6月10日電／據中國紀檢監察報報導，近日，河南省周口市紀委監委工作人員在商水縣胡吉鎮閆莊村開展走訪調研時，正在高標準農田裡幹農活的村民夏新華說：“這新修的機井一插卡就出水，我們再也不用為澆地發愁了！”



高標準農田建設是推進農業高質量發展，助力鄉村全面振興的重要抓手。周口市各級紀檢監察機關把高標準農田建設作為監督重點內容，對高標準農田領域突出問題開展專項整治，緊盯高標準農田建設質量、資金管理使用、後期管護等關鍵環節，壓實責任、查清問題、推動整改一體推進，靶向監督護航高標準農田建好、管好、用好。



該市紀委監委推動紀檢監察監督和職能部門監管聯動貫通，確保整治推進到哪裡，監督就跟進到哪裡。職能部門細化目標任務，圍繞招標投標、工程建設、資金管理等方面開展自查自糾。紀檢監察機關結合自查情況，梳理問題多發點，制發監督事項清單，開展督導檢查，著力發現管護資金落實不到位、監理質量評定不規範等問題，確保整治工作有序推進。



農田機井建設和管護是高標準農田建設的重要組成部分。該市紀委監委緊盯群眾反映強烈的問題機井進行明察暗訪，通過深入田間地頭查看、與群眾面對面交流等收集問題。對發現的問題，能夠及時辦結的現場反饋，不能辦結的督促建立問題台賬、明確整改時限，並定期組織開展“回頭看”，推動問題整改到位。



辦案是最有力的監督。該市紀委監委統籌7個紀檢監察協作區力量，對全市高標準農田建設項目進行排查，暢通與信訪、審計等部門溝通渠道，深挖徹查高標準農田建設背後的“責風腐”問題，對建設過程中存在的偷工減料、專項資金“跑冒滴漏”等問題線索，及時分辦、快查快處。針對監督檢查、案件查辦中發現的問題和項目建設的薄弱環節，通過制發提醒提示函、紀檢監察建議書等方式，推動深化以案促改促治、健全完善制度機制。今年以來，該市紀檢監察機關開展專項監督231次，查處腐敗和作風問題143個，黨紀政務處分118人。