“知音湖北”文旅推介會在日本東京舉行

中評社北京6月10日電／據新華網報導，2025“知音湖北”文旅推介會暨文旅企業對接洽談會9日在日本東京舉行。



本次活動以“知音湖北 大美長江”為主題，圍繞湖北文化和旅遊資源展開推介，介紹重點旅遊線路和項目，並為中日企業搭建交流平台，推動雙方在文旅領域的合作發展。



活動由中國湖北省文化和旅遊廳、中國駐東京旅遊辦事處、東京中國文化中心聯合主辦，吸引中日政界、文旅界、媒體界人士約150人參加。



中國駐東京旅遊辦事處主任歐陽安在致辭中表示，數據顯示當前計劃赴華旅遊的日本民眾數量不斷增長，可以切實感受到日本遊客對赴華旅遊的期待和熱情。湖北省地處中國長江中游，是自然資源豐富、人文底蘊深厚的地區。此次湖北代表團在日本的推介活動，將有助於讓更多日本朋友深入瞭解湖北的風土人情和發展成果。



日本國土交通省觀光廳國際觀光部國際觀光課課長齋藤喬表示，如今日中間的雙向旅遊交流正快速恢復並呈現持續擴大趨勢，在這樣的背景下，湖北作為擁有眾多引人入勝的自然景觀、文化資源和美食的地方，相信將吸引越來越多日本年輕人去親身體驗。



推介會設置面塑、刺綉、茶藝、書法等非遺互動體驗區，邀請中國日語導游和日本旅遊達人介紹赴鄂旅遊情況，由宜昌、恩施等地文旅代表推介相關產品和線路。場景式演出《天下太極出武當》展現了湖北多元豐富的文化魅力。