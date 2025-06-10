特朗普增兵　州政府調人　洛杉磯局勢緊張

6月9日，美國總統特朗普返回華盛頓白宮。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月10日電／據新華網報導，美國國防部9日證實，應總統特朗普命令，將增派2000名國民警衛隊人員前往加利福尼亞州洛杉磯地區。同日，加州州長紐森指責特朗普製造混亂，表示正向洛杉磯增派數百名執法人員以維護當地安全。上千示威者當天繼續在洛杉磯市中心聚集。



特朗普要增兵 紐森：添亂！



美國國防部官員9日證實，將根據總統特朗普的命令，增派2000名國民警衛隊人員前往加利福尼亞州洛杉磯地區支援聯邦執法行動。特朗普7日簽署總統備忘錄，在加州州長紐森沒有請求支援的情況下，向洛杉磯地區派駐2000名加州國民警衛隊人員。



加州州長紐森9日表示，正向洛杉磯增派800多名州和地方執法人員，以“確保我們洛杉磯社區的安全”。他在社交媒體上發文說，特朗普就是想要製造混亂，“現在把爛攤子留給加州來收拾”。



此外，美軍北方司令部9日發表聲明說，約700名海軍陸戰隊士兵已完成動員，他們將與已部署在加州洛杉磯地區的國民警衛隊“無縫對接”，保護洛杉磯地區的聯邦機構和人員。



美國有線電視新聞網報導說，派遣海軍陸戰隊整個營前往洛杉磯，標誌著特朗普政府以軍事力量對抗議者進行武力展示行動的顯著升級。美國全國廣播公司引用國防部人士的話報導，該部隊將在未來24小時之內抵達洛杉磯。



特朗普政府與民主黨執政的加州在應對洛杉磯局勢的看法上矛盾尖銳。特朗普多次指責紐森和洛杉磯市長巴斯“無能”、無法控制混亂局面。特朗普9日在社交媒體上稱，“派遣國民警衛隊前往加州處理暴力和騷亂是一個偉大的決定”。紐森批評特朗普派遣軍事力量到洛杉磯是製造危機、激化矛盾。