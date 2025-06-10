洺城杯一連兩日伊館開波　卓林普等大咖對決

“推動大灣區桌球文化挑戰賽—洺城盃”今起於香港灣仔伊利沙伯體育館舉行。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京6月10日電／據大公文匯網報導，“推動大灣區桌球文化挑戰賽—洺城盃”今（10日）起於香港灣仔伊利沙伯體育館舉行。今日舉行開球禮，下午將展開四場賽事，四位桌壇巨星，包括去年入籍香港的“世界一哥”卓林普、名將利索斯基、泰國快槍手“F1”塔猜亞及內地球星張安達，將與內地新星陳麒恩和以陳國明為首的合共三位中國香港球員針鋒對決。



開球禮由卓林普代表球手，聯同主禮嘉賓，包括入境事務處處長郭俊峯、立法會議員、全國政協委員李鎮強、立法會議員、新界鄉議局主席劉業強、香港桌球總會主席羅永聰、香港人壽總經理張立輝、香港人壽首席市場總監高卓軒、香港傷健桌球協會會長歐陽子健、洺城會主席何沛龍、森立體育首席執行官梁帥聰及香記咖啡集團CEO陳志聰，共同為賽事揭幕。



郭俊峯表示，隨著奧蘇利雲、卓林普等多位桌球健將選擇入籍香港，希望在未來可以吸引到更多不同的世界人才來港發展。他還透露自己打桌球已超過40年，對此十分熱愛，希望桌球可以回到他年輕時“要等兩三個鐘頭才有台”的熱鬧程度。



卓林普提到，今年3月他於香港比賽時曾打出147分的滿分，香港名將傅家俊亦曾在主場打出滿分，因此，他期待本次賽事至少出現一次滿分，即使由其他球手達成亦不要緊，最重要是回報球迷的支持。



“洺城盃”揭幕戰將以出Cue速度聞名的塔猜亞，對陣香港首位世界青年錦標賽冠軍陳國明，卓林普今晚則將對戰通過海選入圍八強的香港球手劉啟霖。