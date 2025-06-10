銀發志願者在博物館找到“樂齡”生活

中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，近年來，“去博物館看展”成為一種文化風尚，不少人都成為博物館的“忠實粉絲”，其中就有很多“銀發族”。他們中的一部分資深“博物館迷”還活躍在各地博物館的服務前台、預約處等地，為大家講解、服務。博物館因為他們的存在更具溫度，他們的晚年生活也更顯充實。



在浙江良渚博物院的志願者服務台，75歲的資深的“藍馬甲”銀齡志願者吳健民，已經為公眾服務了11個年頭。數萬字的講解內容，每一件文物背後的歷史，吳老如數家珍娓娓道來，那些沉睡的文物仿佛被喚醒，時光長河里流淌的故事，浸潤著每一位駐足聆聽的觀眾。



良渚博物院文化志願者 吳健民：博物館就像一個老年大學一樣，大家在這個平台上進行交流，互相學習。非常好的一種氛圍，只要我身體允許的情況下，我非常舍不得離開這個群體。



在這里，像吳健民這樣60周歲以上的老年志願者就有28位。他們不僅是文化傳播者，也是終身學習者。博物院組織的考古講座、手工活動、文化沙龍，他們場場不落。



良渚博物院文化志願者 陳中柱：銀齡志願者這個團隊有老年人那種凝聚力，我雖然退休了，但是老有所為，老有所樂。



山西博物院“博物館里的老年大學”主題系列文化服務項目，結合時令、節氣、重要節日，精心策劃，特別為銀齡群體推出艾草錘手工製作活動。



山西省太原市民 張玉柱：大家不要老坐在家里，出來，我們又學到了東西，也長了見識了。