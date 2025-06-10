中美新一輪經貿會談在倫敦舉行

中美在兩國元首通話後4天，當地時間6月9日下午，中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦開始舉行。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京6月10日電／據大公文匯網報導，中美在兩國元首通話後4天，當地時間6月9日下午，中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦開始舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美國有關方面舉行會談，旨在落實兩國元首戰略溝通。6月5日晚，中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話指出，中美雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果，並促美撤銷對中國實施的消極舉措。



會談舉行之際，新華社發表時評指出，行全球慣例，盡大國之責，中國規範稀土出口合理合法，若將此曲解為短期博弈的“籌碼”，實則是矮化中國政策戰略高度，與其陷入“脫鈎斷鏈”的焦慮，不如通過坦誠對話與合作，確保稀土在和平和可持續框架下，為全球科技進步和綠色轉型貢獻力量。



新華時評：中國規範稀土出口合理合法



應英國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰6月8日至13日訪問英國。其間，將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議。美國總統特朗普當地時間6日在社交媒體上發文稱，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表格裡爾將於9日與中方代表在倫敦舉行會談。



6月5日晚，中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。習近平指出，日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。