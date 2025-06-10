“沙戈荒”綠電7毫秒到重慶

中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，6月10日上午，我國“十四五”重點工程建設項目疆電外送特高壓三通道“疆電入渝”工程投產送電，作為我國首批“沙戈荒”大型風電、光伏基地電力外送工程之一，工程接入的1420萬千瓦電源中新能源裝機占比超過70%。遠在新疆的電能是如何跨越山河送往重慶的？我們先來連線正在新疆巴裡坤縣的總台記者蘇蒙。



連接新疆 甘肅 陝西 四川 重慶五個省區市



總台記者蘇蒙：這裡就是位於新疆東天山腳下的哈密市巴裡坤±800千伏換流站，這裡同時也是“疆電入渝”工程電力輸送的起點，就在剛剛，這條連接新疆、甘肅、陝西、四川、重慶五個省區市，全長2260公里的“電力天路”實現了投產發電。



這條線路開工於2023年8月，到今天投運實際的工期還不到2年，創下了我國2000公里以上特高壓輸電線路最快開工到投運的紀錄，在這裡要向每一位建設者致敬。



“跨雪山 越戈壁” 鐵塔“增重”抗住西北風



建設這樣一條超過2000公里的輸電線路並不容易，首先面對的就是複雜的地形，新疆哈密巴裡坤縣出發，一級級輸電鐵塔先後穿越雪山、戈壁，沙漠等複雜地形地貌，其中，新疆段冬季施工溫度在零下30攝氏度左右，給整體施工帶來不小難度。



尤其值得一提的是，在這條輸電線路建設中途經新疆、甘肅的多個風區，最大瞬間風力甚至達到10級。為了降低百米輸電鐵塔在強風下產生晃動對輸電線路安全運行的影響，施工人員對每個風區段風速段進行科學測量，給風力大的區域鐵塔增重，就像大風天氣中體重大的人站的更穩，重量足夠大的“胖子”鐵塔也能夠在強風區中穩穩站立，保證輸電線路安全運行。



“沙戈荒”新能源送電量超5成



除了輸送距離長、建設難度大外，作為新疆第三條外送電特高壓大通道，投運後，“疆電入渝”工程還有一大特點就是充分利用了新疆巴裡坤當地獨特的沙漠、戈壁、荒漠的地區的光熱和風力所產生的綠色電能。