打通“雙向奔赴”“高招”助力精準就業

中評社北京6月10日電／據新華社報導，就業是最大的民生，高校畢業生等青年就業是重中之重。2025屆全國普通高校畢業生規模預計達1222萬人，同比增加43萬人。數字背後，是渴望落地的青春夢想。



千校萬企供需對接會、市校共建育人才、“小而精”雙選會開辟就業“直通車”，“送生進企”打通就業“最後一公里”……今年以來，一系列“組合拳”精準發力，為高校畢業生搭建多元化就業平台，全方位、多層次促進大學生高質量充分就業。



5月21日，“千校萬企供需對接會”（連雲港專場）暨江蘇省2025屆高校畢業生就業“百日衝刺”行動在江蘇連雲港舉行。線下百餘家企業和線上千餘家企業共提供超1萬個工作崗位，涵蓋生物醫藥、集成電路、智能製造等行業。新華社記者 毛俊 攝。



4月17日，在杭州市人才市場舉辦的“職引未來——2025年全國城市聯合招聘高校畢業生春季專場活動”上，近50家參會企業現場推出700多個工作崗位，助力勞動者求職就業。新華社記者 韓傳號 攝



近期，教育部印發通知，部署各地各高校搶抓離校前促就業關鍵衝刺期，深入開展2025屆高校畢業生就業“百日衝刺”行動。行動以“凝心聚力拓崗位 百日衝刺促就業”為主題，持續至8月。各地各高校聚焦當前就業工作重點難點，加力挖潛拓展就業崗位，精準做好就業指導服務，為2025屆高校畢業生們鋪就職場“直通路”。