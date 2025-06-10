中評社北京6月10日電／據人民網報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）獲悉，截至6月10日，中歐班列歷年累計開行突破11萬列，發送貨值超4500億美元，保持安全穩定暢通運行，中歐班列高質量發展取得新成效。



國鐵集團貨運部負責人介紹，國鐵集團加快構建中歐班列高效運輸體系、多元通道體系、創新發展體系、安全保障體系，持續推動中歐班列朝著更高質量、更好效益、更加安全方向發展，助推我國高水平對外開放、保障國際供應鏈穩定暢通注入了新動能。



通道網絡逐步完善，中歐班列服務範圍基本覆蓋亞歐全境。亞歐鐵路運輸網絡越織越密。在國內，構建了西、中、東三條通道，有針對性地吸引不同方向貨源。在境外，形成了北中南三線並行的局面，近年來大力開展中歐班列南通道試運，開辟了入歐新徑路，同時與沿線國家鐵路部門就運輸組織、價格等充分協商，推動了境外通道多元化發展，“暢通高效、多向延伸、海陸互聯”的中歐班列境外通道網絡格局日趨完善。



目前，中國境內已有128個城市開通了中歐班列，通達歐洲26個國家229個城市以及11個亞洲國家超過100個城市。口岸通過能力不斷擴容。先後實施了阿拉山口、霍爾果斯、二連浩特、滿洲裡、綏芬河五大口岸站及後方通道的擴能改造工程，新建投用了同江北口岸，極大提升了口岸通過能力。截至目前，六大口岸單日交接車能力達到184列，為中歐班列擴大開行提供了有力支撐。



據介紹，國際多式聯運通道格局初步構建。海鐵聯運方面，在西方拓展了經波羅的海、裡海、黑海的國際海鐵聯運新徑路，在東方實現了與西部陸海新通道、長江黃金水道、沿海港口無縫銜接，構建了聯通東亞、東南亞與歐洲的海鐵聯運新通道，以大連、天津、青島、連雲港等沿海港口為起點的圖定中歐班列線路已達28條。公鐵聯運方面，相繼開行中吉烏等公鐵聯運班列，有效緩解了阿拉山口、霍爾果斯等鐵路口岸的通行壓力。