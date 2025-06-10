央企“穩增長擴投資專項債”進一步推進

中評社北京6月10日電／據人民網報導，央企“穩增長擴投資專項債”正在穩步推進。



6月9日，中國國新發布了2025年度第一期中期票據（穩增長擴投資專項債）發行文件，擬發行230億元債券，期限10年，票面利率2.09%，支持“兩重”“兩新”重大項目投資。



據發行文件顯示，此次專項債申購期間為2025年6月5日9點至6月6日6點。中國農業銀行為主承銷商，中國建設銀行、中國銀行、中國工商銀行、國家開發銀行、中信銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、北京銀行、興業銀行為聯席主承銷商；中國農業銀行作為簿記管理人負責簿記建檔工作。



記者瞭解到，專項債券是帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要手段，在資金用途上具有明確指向性。“穩增長擴投資專項債”是指經國務院國資委同意，國有資本運營公司在銀行間債券市場發行的，用於重點支持“兩重”“兩新”項目投資的債券。



去年11月，兩家央企中國誠通和中國國新分別擬發行2000億元和3000億元穩增長擴投資專項債，用於重點支持“兩重”“兩新”項目投資，主要包括重大設備更新及技術改造投資、重大科技創新項目投資、重大戰略性新興產業投資等。當月，中國國新落地了首批規模為300億元的專項債，本次為第二批專項債發行。



業內人士認為，2024年以來，債券收益率下行幅度較大，而且長期限信用債期限利差壓縮，央企能夠以較低融資成本增加債券融資並拉長債務期限結構。



此外，2023年5月國務院國資委印發的《中央企業債券發行管理辦法》，改變一事一批的方式，對央企債券發行實行年度計劃管理。結合年度預算管理，國務院國資委一次性審批央企集團公司年度債券發行計劃，確定債券發行額度，央企集團公司據此自行決策具體發行事宜。同時，國務院國資委還提出央企發債要服務國家重大戰略，鼓勵債券創新品種；要求央企結合主業實業發展需要制定債券發行計劃，保障國家重大戰略、重大工程、重點項目建設和實體經濟發展；通過發行科技創新債券、碳中和碳達峰債券、鄉村振興債券等創新品種，有效服務國家重大戰略。