事關你我，這場發布會釋放多個民生紅利

中評社北京6月10日電／據新華社報導，近日，中辦、國辦《關於進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》對外公布，《意見》圍繞解決人民群眾在民生保障方面最關心最直接最現實的利益問題，提出了4方面10條政策舉措。國新辦6月10日召開新聞發布會，對此進行解讀。



推動教育資源擴優提質 讓更多孩子“上好學”



教育部發展規劃司司長郭鵬表示，教育資源擴優提質的目標，就是讓更多孩子接受更豐富、更優質的教育。對此，《意見》提出了新的舉措。



在基礎教育領域，將進一步完善與人口變化相適應的教育資源統籌調配機制，主要聚焦三個方面。



一是“擴大總量”，緊盯高中學位不足這一突出問題，新建改擴建1000所以上優質普通高中。



二是“提高質量”，用5年左右時間，逐步實現義務教育學校標準化建設全覆蓋。通過實施“縣中振興計劃”，重點改善縣域普通高中基本辦學條件，提升辦學水平。



三是“促進公平”，合理規劃普通高中和中職學校招生規模，加快擴大優質普通高中招生指標到校比例，主要依據學生規模分配到區域內的初中，並向農村等學校傾斜。推動符合條件的農業轉移人口享有同遷入地戶籍人口同等權利。



在高等教育領域，將著力從三方面推動高等教育提質擴容。



一是“改善條件”，統籌用好中央預算內投資和超長期特別國債，支持高校持續改善辦學條件。



二是“優化結構”，推動新增高等教育資源適度向中西部人口大省傾斜。支持布局新型研究型大學和高水平中外合作辦學。