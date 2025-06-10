中美青少年在志願服務交流中書寫友誼佳話

中評社北京6月10日電／據新華社報導，“朋友們，這邊走。”洋溢著朝氣的招呼聲中，10名來自美國新澤西州格倫羅克高中的師生，跟隨“新朋友”北京中學高一學生沈思桐逛起了故宮。



循中軸線，經內金水橋，穿過太和門，至前三殿、後三宮、禦花園。流連於朱墻黃瓦、雕梁畫棟之間，來自大洋彼岸的客人們驚嘆於故宮建築群的宏偉壯觀。



“這裡就是故宮主要建築之一的太和殿，看它屋頂上，兩邊各有10個脊獸……”從小就在故宮等地志願講解的沈思桐，講起紫禁城的規劃設計和建築樣式等如數家珍。她熟練的英文講解令美國師生頻頻點頭，悠久的中國歷史文化對於大多首度來華的師生們來說也不再陌生遙遠。



“思桐絕對是一位出色的向導。”一路上，美方帶隊教師唐娜·馬薩拉尼聽得格外認真，也對“小導游”的表現贊不絕口，“當我們對宮殿旁邊的大缸產生好奇時，思桐立刻介紹這些缸是用來儲水、防火的，學生們說她簡直是一本活生生的‘故宮指南’。”



領略長城、故宮、天壇的古典之美，品味鳥巢、水立方、798藝術區的現代氣息……為積極落實習近平主席提出的“5年5萬”倡議，5月31日至6月9日，全國青聯、中國青年志願者協會邀請格倫羅克高中的學生來到北京，與北京中學的青少年朋友們結對開展“未來之橋”中美青少年志願服務交流活動。



走進天壇公園瞭解“志願中軸”主題志願服務項目，在北京聯合大學特殊教育學院向“吾聲有聲”手語推廣志願服務項目成員學習中國手語，來到三裡屯國際志願服務小屋聆聽外籍志願者的暖心故事……美國學生在中國夥伴陪同下近距離感知志願服務在北京、在中國的蓬勃發展，也交流起各自的志願服務經歷。



此次來華的美國學生，許多都是志願服務的積極參與者：米格爾·阿塞羅會為社區裡的小朋友免費上游泳課，教他們踢足球；瑪蒂爾達·戴夫常去圖書館和養老院做志願者；章日輝每周都會在華人社區協助老師開設語言課程……



另一位美方帶隊教師肖恩·羅恩介紹，志願服務工作是格倫羅克高中學生學校生活的重要組成部分。“很多學生都積極為當地社區的弱勢群體提供幫助，這讓他們能夠獲得學校課程之外的社會體驗。”