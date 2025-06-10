台風“蝴蝶”中日韓最新路徑預測

中央氣象台預計，該低壓可能於24小時內加強為今年第1號颱風“蝴蝶”。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京6月10日電／據大公文匯全媒體報導，香港天文台指，位於南海中部的廣闊低壓區會在今日（10日）逐漸發展為熱帶氣旋，預料最早於明早發出一號戒備信號。中央氣象台指，該低壓可能於24小時內加強為今年第1號颱風“蝴蝶”（Wutip），並於本周五（6月13日）前後在海南島南部到廣東西部一帶沿海登陸，屆時可能增強至“強熱帶風暴級到颱風級”。另外，日韓氣象部門也有相似預測，首次登陸地點有些許分歧。



中央氣象台指，南海熱帶低壓已於今天上午在南海中部海面生成，上午8點其中心位於海南三沙市（西沙永興島）東偏南方大約285公里的海面上，中心附近最大風力7級（15米／秒），中心最低氣壓為1000百帕。預計該低壓將以每小時10公里的速度向偏西方向移動，強度緩慢加強，可能於24小時內加強為今年第1號颱風，逐漸向海南島南部到廣東西部一帶沿海靠近，之後將於13日前後在上述沿海登陸（強熱帶風暴級到颱風級，10－12級，25－33米／秒），登陸後強度逐漸減弱。



中央氣象台預計“蝴蝶”登陸時強度不會太強，但也不能掉以輕心，尤其海南、廣東地區自12日開始將陸續迎來暴雨，甚至大暴雨天氣。根據中央氣象台大風預報顯示，6月10日14時至11日14時，南海大部、廣東沿海、海南島東部沿海將有6－7級大風，南海中部的部分海域、西沙群島和中沙群島附近海域的風力將有8級，陣風可達9－10級。



另外，日本氣象廳和韓國氣象廳也有相似預測，指該低壓最高發展至“熱帶風暴至強烈熱帶風暴級”，以及本周五在海南島南部較東位置登陸，之後可能在湛江一帶再次登陸。