江蘇南京：當好廉內助　把好廉潔關

中評社北京6月10日電／據中國紀檢監察 報報導，“我們要從中吸取教訓，重家教、嚴家規、正家風，切實築牢家庭廉潔防線。”近日，觀看區紀委監委攝制的警示教育片《風腐交織不歸路》後，江蘇省南京市秦淮區一名機關幹部感嘆道。



秦淮區紀委監委注重用好反面典型案例，以近年來查處的一批家風敗壞典型案例為素材，拍攝製作專題警示教育片，推動黨員幹部以案為鑒，不斷築牢拒腐防變的家庭防線。



“我們將家風建設作為廉政談話、監督檢查、日常巡察的重點內容，融入黨員幹部教育管理監督全過程，引導黨員幹部自覺當好清廉家風的傳承者。”該區紀委監委相關負責人表示。



秦淮區位於南京主城區，歷史文化悠久，家風家訓故事世代流傳。近年來，該區紀委監委在加強新時代廉潔文化建設過程中，把家風建設擺在重要位置，深入挖掘特色廉潔元素，會同區婦聯、區文明辦等部門廣泛開展清廉家風傳承活動，引導黨員幹部見賢思齊、立德行善，從中汲取思想養分，自覺傳播清廉文化。



在該區愚園家風家訓館，常常看到黨員幹部和社區群眾代表圍聚在一起，討論清廉家風故事。



今年初，該區紀委監委會同區婦聯、區文明辦等部門，在全區開展“我的家風家訓”征集展示活動，並把征集到的家風家訓編印成册，贈送給黨員幹部學習，發揮榜樣示範作用。



除了開展家庭家教家風建設專題講座、家風故事分享會，該區紀委監委還以“好家風 好人生”等為主題，利用“三八”國際婦女節、國際家庭日等時機，採取發放《家庭助廉倡議書》、開展家風主題廉潔文化作品征集等形式，營造注重家庭、注重家教、注重家風的濃厚氛圍。