康文署：多項康文設施七一免費開放

康文署轄下多項康文設施七一免費開放供市民使用。（大公文匯全媒體資料圖） 中評社北京6月10日電／據大公文匯全媒體報導，為慶祝香港特別行政區成立28周年，康文署將於7月1日（星期二）開放多項收費康樂及文化設施予市民免費使用。康文署表示，會先以抽籤方式分配7月1日可供免費使用設施的段節。市民可於6月14日至20日期間透過“SmartPLAY康體通”以個人方式提交抽籤申請，每份申請最多可包括三個選項。



康文署指，就已提交的申請中的選項，申請者可在6月20日晚11時59分截止前作出更改。電腦抽籤分配結果將於6月23日公布，SmartPLAY系統會通知用戶其成功中籤的段節。如有剩餘段節，未獲上述抽籤安排分派免費段節或沒有提交抽籤申請的市民，可於6月25日起透過SmartPLAY系統以“先到先得”方式預訂7月1日的剩餘免費段節。不論透過抽籤或先到先得的方式，每人可獲分派最多一節免費的康樂設施。



康文署呼籲成功申請者準時到場，善用各項設施。如成功申請者未能於中籤段節的首十分鐘內取場，有關設施會即場供其他人士以先到先得及相同用途的方式使用。如原有成功申請者其後到場，使用者須將有關設施交回原有成功申請者使用。



使用公眾游泳池設施則無須申請，市民可於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。