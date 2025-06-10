一件件辦好民生實事　一攬子民生政策出台

中評社北京6月10日電／據央視新聞報導，6月10日上午，國務院新聞辦舉行新聞發布會，國家發展改革委、教育部、民政部、財政部、人社部、國家衛生健康委相關負責人，介紹了進一步保障和改善民生有關政策的情況。來看總台央視記者稍早前在現場帶來的觀察。



在談到這次政策的亮點的時候，國家發展改革委副秘書長肖渭明用了三個字來總結：准、實、新。准，就是找准民生建設方向和政策著力點，圍繞“公平、均衡、普惠、可及”這八字方針，政策聚焦“上好學”“看好病”“一老一小”普惠服務等關鍵小事，有針對性地提出多項具體舉措。實，就是針對群眾反映強烈的民生堵點痛點問題，政策也提出了多項務實舉措。比如，在“一老一小”方面，政策提出了“8080”目標，也就是新建養老機構護理床位占比原則上不低於80%，用10年左右時間，推動有條件的大城市逐步實現嵌入式等普惠托育覆蓋80%以上社區，更好滿足群眾剛需。新，就是推出更多以“小切口”撬動“大民生”的新舉措。比如支持引導有條件的地方將生育保險生育津貼按程序直接發放給參保人，鼓勵有條件的地方為適齡女孩接種HPV疫苗等等。



同時，在談到如何擴大社會保障覆蓋面時，人社部相關負責人表示，將研究制定更適合新就業方式和收入特點的參保政策，持續關注低保對象、特困人員等困難群體，確保精準幫扶，應保盡保，並且還要推動更多社保服務事項實現“就近辦、家門口辦”。



另外，教育部、民政部、國家衛生健康委，以及財政部等部門的相關負責人，還就教育資源如何擴優提質、困難群體的兜底幫扶、如何讓老百姓就近就便享受優質醫療服務，以及財政如何支持民生建設等方面的問題回答了記者提問。



在發布會上，國家發展改革委副秘書長肖渭明還表示，將推動出台重大配套落實政策，成熟一個、推出一個，一件件、一樁樁辦好民生實事。我們也希望這些政策能盡快出台。



在發布會上，國家衛生健康委有關負責人表示，將通過完善政策體系，多渠道增加普惠托育服務供給，實現“托得起”“放心托”和“托得好”。



實施3歲以下嬰幼兒個人所得稅專項附加扣除，降低家庭養育成本；鼓勵各地積極探索，全國半數以上省份將發展托育服務作為本地民生實事項目，1315個縣（市、區）已經出台了托育機構建設補貼、運營補貼、發放消費券等措施來降低托育服務價格，讓嬰幼兒家庭“托得起”。

