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2025年全民數字素養與技能提升月啟動
http://www.CRNTT.com
2025-06-10 16:04:59
中評社北京6月10日電／據新華社報導，2025年中國網絡文明大會6月10日在安徽合肥開幕，大會上舉行了2025年全民數字素養與技能提升月啟動儀式。
本次提升月主題為“數智賦能 全民共享”，以助力提高我國人口整體素質、促進人的全面發展為目標，以推進人工智能全學段教育和全社會通識教育、源源不斷培養高素質人才為主攻方向，舉辦提升全民數字素養與技能系列主題活動，進一步推動數字技術普及應用，促進數字成果普惠共享，不斷夯實新質生產力發展的人力資源基礎，助力網絡強國建設。
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