中評社北京6月10日電／網評：有力有效整治“零公里二手車”



來源：人民日報 作者：曲源



已完成車輛登記手續，名義上屬於“二手車”，實際行駛里程極低甚至為零；在二手車交易平台上很常見，價格普遍比新車指導價低數萬元，部分車型的上牌時間僅一個月左右……近期，“零公里二手車”現象引發關注熱議。



“零公里二手車”久已有之，為何於今為烈？某車企負責人在接受採訪時表示，有些車企為了衝銷量，將車輛大量售賣給第三方，上牌註冊後即可算作業績，但實際上還是新車。這種變相降價手段，擾亂正常市場秩序，成為汽車行業“內卷”的突出表現。



看似誘人的“准新車”，背後隱藏著複雜的利益鏈條。隨著市場競爭日趨白熱化，部分車企為完成銷售目標，通過激勵政策導致經銷商積壓一定庫存；經銷商為了完成銷售任務、快速回籠資金，將庫存時間較久的新車註冊為二手車，再進行售賣。更有甚者，直接將新車偽裝成已售狀態，粉飾銷量數據。凡此種種，形成一條從生產端到消費端的灰色流通鏈條。



“零公里二手車”亂象叢生，負面影響不可小視。對車企而言，這種銷售模式在一定程度上有助於去庫存，但也壓縮了利潤空間，甚至加劇了虧損，不利於提高產品質量、加大創新資源投入。這對企業可持續發展弊大於利。對消費者來說，購買“零公里二手車”看似在價格上得實惠，實則面臨諸多風險。比如，可能喪失首任車主專屬權益，車輛存在電池健康度下降等隱患，轉售價格也會貶值更多。從行業角度看，破壞了公平競爭的市場環境，擾亂新車銷售與二手車交易的正常秩序，造成市場數據失真。長此以往，會誤導資源配置，擠壓合規車企與經銷商的生存空間，阻礙整個汽車產業的良性運行。



往深裡看，“零公里二手車”頻現，本質上是汽車市場價格戰的延續，反映出整個行業存在“內卷式”惡性競爭。正視問題、凝聚合力、重拳治理，完善制度規範，引導行業加強自律，才能共同營造良好市場秩序，促進汽車產業高質量發展。