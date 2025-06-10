中國科學家找到磁星爆發的“臨界鑰匙”

中評社北京6月10日電／據新華社報導，中國科學院雲南天文台研究團隊首次將太陽爆發理論拓展到磁星環境，找到了磁星產生超級爆發的“臨界鑰匙”。相關論文發表於天體物理學期刊《皇家天文學會月刊》上。



磁星是指具有超強磁場的中子星，其強度超過普通冰箱磁鐵的10萬億倍，爆發時釋放的能量足以照亮整個星系，被認為是宇宙中最“恐怖”的實體之一。



“磁星上扭曲的螺旋磁結構（又稱磁通量繩），就像一根受外力擠壓的彈簧。”論文第一作者、中國科學院雲南天文台蒙盈博士介紹，“我們通過建模計算發現，當磁星作用在磁通量繩上的引力與磁力之比小於0.48時，磁通量繩會如同被壓縮到極限的彈簧突然掙脫束縛，猛烈彈射出去。”



目前，人類在宇宙中探測到30多顆磁星，其中僅觀測到3次磁星超級爆發事件。蒙盈說，磁通量繩受擠壓時儲存的能量會被快速釋放，產生劇烈爆發現象。由於中子星都在快速轉動，包含磁通量繩的複雜磁結構既不容易形成並存在足夠長的時間，也難以在周圍其他磁場的擠壓或扭曲下儲存足夠多能量來驅動超級爆發，因此，研究發現的這一臨界條件還解釋了為何衹有極少部分磁星會產生超級爆發。



“就像預測火山噴發需要掌握地殼運動、岩漿壓力、地球板塊碰撞等條件一樣，團隊在建模過程中綜合考量了磁星背景磁場與自轉的內禀關係、磁星周圍等離子體環境以及磁通量繩尺度等因素。”中國科學院雲南天文台研究員林雋介紹。



這項研究不僅為理解宇宙最強磁場中的能量釋放提供了新視角，其建立的爆發判據，即“臨界鑰匙”未來還可用於探究其他天體的磁場爆發過程。